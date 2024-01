Haben die Clearday-Chefs damit gerechnet?

Clearday: Aktuelle Bewertung und Stimmung

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Clearday wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Analyse ergab eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Rate der Stimmungsänderung deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hin.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, wurde der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der RSI und der RSI25 liegen bei Clearday bei 44,64 bzw. 48,63, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich eine insgesamt neutrale Anleger-Stimmung in Bezug auf Clearday. In den letzten beiden Wochen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Clearday-Aktie sowohl in einem längerfristigen als auch in einem kurzfristigen Aufwärtstrend liegt. Der letzte Schlusskurs liegt deutlich über dem 200-Tage-Durchschnitt und auch über dem 50-Tage-Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Insgesamt wird Clearday basierend auf den analysierten Faktoren mit einer neutralen bis positiven Bewertung eingestuft.