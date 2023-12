Haben die CleanGo Innovations-Chefs damit gerechnet?

Die Stimmung unter Anlegern zu Cleango Innovations ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt positiv. Die Auswertung von Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen ergab, dass die Diskussionen hauptsächlich positive Themen behandelten, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führte.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Das Stimmungsbild wurde als neutral bewertet, da keine auffälligen Tendenzen zu besonders positiven oder negativen Themen festgestellt wurden. Die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, wurde ebenfalls als neutral bewertet, da keine signifikanten Unterschiede festgestellt wurden.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Cleango Innovations-Aktie ergab in den letzten 7 und 25 Tagen neutrale Werte. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Die technische Analyse der trendfolgenden Indikatoren zeigt ähnliche Ergebnisse. Der 200-Tage-Durchschnitt ergab eine neutrale Bewertung, während der 50-Tage-Durchschnitt zu einer schlechteren Bewertung führte.

Zusammenfassend ergibt sich für Cleango Innovations eine neutrale Gesamtbewertung auf Basis der Anleger-Stimmung, des Sentiments und Buzz, des RSI und der technischen Analyse.