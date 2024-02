Haben die Chinaew Economy Fund-Chefs damit gerechnet?

Die China New Economy-Aktie zeigt aus charttechnischer Sicht eine negative Entwicklung. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weisen Abweichungen auf. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung in Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich eine neutrale Haltung. In den vergangenen Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die China New Economy-Aktie liegt sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis im neutralen Bereich. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Auch hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die China New Economy-Aktie aktuell aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet neutral bewertet wird.