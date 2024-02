Haben die China and Transportation-Chefs damit gerechnet?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (RSI7) oder 25 Tagen (RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI für China And Transportation liegt bei 50, was eine neutrale Bewertung bedeutet. Auch der RSI25 beläuft sich auf 50, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung für die letzten 25 Tage hindeutet. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche hat China And Transportation in den letzten 12 Monaten eine Performance von -23,08 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -19,9 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von China And Transportation um 14,96 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von China And Transportation liegt aktuell bei 0 Prozent und damit unter dem Branchendurchschnitt von 7,87 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz für China And Transportation festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating bewertet.