Haben die China Zhonghua Geotechnical Engineering-Chefs damit gerechnet?

Die technische Analyse der China Zhonghua Geotechnical Engineering zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 2,79 CNH liegt. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral", da der aktuelle Aktienkurs bei 2,87 CNH liegt, was einem Abstand von +2,87 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 2,67 CNH, was einem Abstand von +7,49 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung von "Gut" auf Basis der beiden Zeiträume.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs 0 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Mittelwert von 0,42 Prozent für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Neutral".

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten zunehmend schlechter wurde, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. In Bezug auf die Diskussionsintensität erfährt die Aktie jedoch eine durchschnittliche Beachtung, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die China Zhonghua Geotechnical Engineering-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -14,1 Prozent erzielt hat. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Bauwesen"-Branche im Durchschnitt um -1,07 Prozent gefallen, was zu einer Underperformance von -13,03 Prozent für die China Zhonghua Geotechnical Engineering-Aktie führt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -0,69 Prozent hatte, zeigt sich eine Unterperformance von 13,41 Prozent. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.