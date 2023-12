Haben die China Weaving Materials-Chefs damit gerechnet?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Weaving Materials beträgt derzeit 3,63, was 89 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Textilien, Bekleidung und Luxusgüter-Branche liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt China Weaving Materials mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt, was zu einem geringeren Ertrag von 6,17 Prozentpunkten im Vergleich zur Branche führt. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Aus technischer Sicht weist der Relative Strength Index (RSI) der China Weaving Materials einen Wert von 77,78 auf, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der RSI25 liegt bei 56,76 und wird daher als "Neutral" eingestuft, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Gesamtbewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für China Weaving Materials wurde zuletzt in den sozialen Medien diskutiert, zeigte jedoch weder besonders positive noch negative Ausschläge. Insgesamt wurde das Thema in den vergangenen Tagen neutral bewertet, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt.