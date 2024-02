Haben die China Water Industry-Chefs damit gerechnet?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Water Industry liegt derzeit bei 5,1, was 54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Wasserversorgung) von 10 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen zeigte keine signifikante Veränderung, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating für die China Water Industry-Aktie führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der China Water Industry-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,14 HKD lag. Da der letzte Schlusskurs bei 0,12 HKD liegt, ergibt sich eine Abweichung von -14,29 Prozent, was aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung bedeutet. Auf der kurzfristigeren Analysebasis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie hingegen eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie von China Water Industry eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 5,92 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt der Wasserversorgung bedeutet. Somit fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.