Haben die China Southern Airlines-Chefs damit gerechnet?

China Southern Airlines wird derzeit mit negativen Bewertungen konfrontiert. Der Branchendurchschnitt für die Dividendenrendite beträgt 8 Prozent, während China Southern Airlines eine Dividendenrendite von 0 Prozent aufweist, was 8,13 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt dazu, dass die Aktie als unrentables Investment eingestuft wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" liegt die Rendite von China Southern Airlines bei -39,96 Prozent, was mehr als 35 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Fluggesellschaften"-Branche verzeichnet eine durchschnittliche Rendite von 1,96 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, während China Southern Airlines mit 41,92 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält China Southern Airlines daher eine negative Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für China Southern Airlines in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem negativen Rating bewertet.