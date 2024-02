Haben die China Overseas Land, Investment-Chefs darauf gepokert?

Weitere Suchergebnisse zu "China Overseas Land & Investment":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen innerhalb eines bestimmten Zeitraums auf einen Skalenwert zwischen 0 und 100 normiert. Für die China Overseas Land & Investment-Aktie liegt der RSI bei 24,74, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 45,33, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die China Overseas Land & Investment-Aktie ein Durchschnitt von 15,4 HKD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 12,22 HKD, was einem Unterschied von -20,65 Prozent entspricht und zu einer Bewertung als "Schlecht" aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 12,37 HKD wird analysiert, wobei der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt und somit zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die China Overseas Land & Investment-Aktie in der einfachen Charttechnik eine Bewertung als "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den vergangenen zwei Wochen als eher neutral bewertet. Die meisten Kommentare und Wortmeldungen zu diesem Wert waren überwiegend neutral, was zu der Einstufung als "Neutral" führt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde für China Overseas Land & Investment eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion gemessen, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.