Haben die China Merchants Securities-Chefs damit gerechnet?

Die Internet-Kommunikation über China Merchants Securities zeigt laut unserer Analyse nur geringfügige Veränderungen in der Stimmung in den letzten Wochen. Daher bewerten wir die Aktie als "Neutral". Allerdings haben unsere Programme eine erhöhte Diskussionsstärke in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Deshalb erhält China Merchants Securities eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich und insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Aktie liegt bei 50,63, was zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt einen Wert von 62,11 und bestätigt die "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Finanzsektor hat China Merchants Securities im vergangenen Jahr eine Rendite von 9,31 Prozent erzielt, was 5,37 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich der Kapitalmärkte übertrifft die Aktie mit einer Rendite von 7,08 Prozent den Durchschnitt um 2,23 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance bewerten wir die Aktie insgesamt als "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der China Merchants Securities derzeit bei 14,14 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 13,84 CNH liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt ebenfalls einen Abstand von -1,7 Prozent, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhalten wir daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf der technischen Analyse.

