Haben die China Marine Containers-Chefs damit gerechnet?

Der Aktienkurs von China Marine Containers hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 8,72 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt sie damit um 16,69 Prozent über dem Durchschnitt (-7,97 Prozent). Auch im Vergleich zu Wertpapieren aus der Branche "Maschinen" liegt die Rendite mit 18,44 Prozent über dem Durchschnitt von -9,72 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Stimmung der Anleger hat sich im vergangenen Monat eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Ebenso wurde das Unternehmen in den Diskussionen weniger beachtet, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt aktuell bei 46 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI für die letzten 25 Handelstage liegt bei 39,77, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für China Marine Containers.

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt zeigen, dass über China Marine Containers in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert wurde. Es konnten keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation ausgemacht werden. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut" Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.