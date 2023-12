Haben die China Lng-Chefs damit gerechnet?

Der Aktienkurs von China Hk Power Smart Energy hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 33,82 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem Energie-Sektor 46 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt -12,17 Prozent, und die Aktie von China Hk Power Smart Energy liegt aktuell 46 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung in der Kommunikation über China Hk Power Smart Energy. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen deutet darauf hin, dass es aktuell durchschnittlich im Fokus der Anleger steht, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der China Hk Power Smart Energy-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,37 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,44 HKD liegt, was einer Abweichung von +18,92 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,46 HKD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die China Hk Power Smart Energy-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (44) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (55,26) führen zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral". Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating für die China Hk Power Smart Energy-Aktie.