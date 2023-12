Haben die China Investment and Finance-Chefs darauf gepokert?

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung von Aktien. Dabei werden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. China Investment & Finance zeigt interessante Ausprägungen in dieser Analyse. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Unsere Analysten haben auch die Stimmung auf sozialen Plattformen gemessen und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Die Nutzer der sozialen Medien haben in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen zu China Investment & Finance aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Neutral".

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der China Investment & Finance bei 0,44 HKD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 0,4 HKD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -9,09 Prozent aufgebaut. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Differenz bei -9,09 Prozent liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der China Investment & Finance liegt bei 52,63, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 75, was als Indikator für eine überkaufte Situation gilt und zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich daher auf Basis der verschiedenen Analysen eine Einstufung der China Investment & Finance-Aktie als "Neutral" bis "Schlecht".