Haben die Chikaranomoto Holdings-Chefs darauf gepokert?

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken in Bezug auf das Unternehmen Chikaranomoto war in den letzten Tagen neutral. Es gab keine positiven oder negativen Ausschläge. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Neutral", da weder positive noch negative Themen diskutiert wurden.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Chikaranomoto beträgt derzeit 66,28 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum ebenfalls gering, was zu dem Schluss führt, dass das langfristige Stimmungsbild ebenfalls "Neutral" ist.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Chikaranomoto derzeit auf 1779,93 JPY geschätzt, während der tatsächliche Kurs bei 1428 JPY liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" aufgrund eines Abstands von -19,77 Prozent zum GD200. Der GD50 liegt bei 1641,04 JPY, was zu einem Abstand von -12,98 Prozent führt und die Aktie auch hier als "Schlecht" einstuft. Somit wird die Gesamtbewertung für die technische Analyse als "Schlecht" eingestuft.