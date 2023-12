Haben die Cherry Hill Mortgage Investment-Chefs damit gerechnet?

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Cherry Hill Mortgage Investment Corp festgestellt. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien hat eine Tendenz hin zu besonders positiven Themen gezeigt, was zu positiven Auffälligkeiten führte. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Cherry Hill Mortgage Investment Corp liegt bei 38, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 32,26, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein neutrales Rating.

Analysten schätzen die Aktie der Cherry Hill Mortgage Investment Corp langfristig als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht. Obwohl es im letzten Monat keine Analystenupdates zu Cherry Hill Mortgage Investment Corp gab, erwarten die Analysten im Mittel ein Kursziel von 0 USD, was einer "Schlecht"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen erhält das Unternehmen daher die Bewertung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass die Cherry Hill Mortgage Investment Corp derzeit als "Schlecht" eingestuft wird, da der GD200 des Wertes bei 4,43 USD liegt, während der Kurs der Aktie bei 4,02 USD um -9,26 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 3,56 USD, was einer Abweichung von +12,92 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einer neutralen Bewertung.