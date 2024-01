Haben die Charm Care-Chefs darauf gepokert?

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es gab weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Charm Care Kk. Aufgrund dieser neutralen Stimmung bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" im Anleger-Sentiment.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Charm Care Kk auf 7-Tage-Basis liegt derzeit bei 18,03 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 41,73, was darauf hinweist, dass Charm Care Kk weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Es gab weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge über Charm Care Kk. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt, dass der letzte Schlusskurs (1267 JPY) sowohl über dem 50- als auch dem 200-Tage-Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Zusammenfassend erhält die Charm Care Kk-Aktie aufgrund des neutralen Anleger-Sentiments, des RSI und der fehlenden Veränderungen im Sentiment und Buzz eine insgesamt "Neutral"-Bewertung.