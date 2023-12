Haben die Changjiang Publishing, Media-Chefs damit gerechnet?

Changjiang Publishing & Media wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ist das Fazit unserer Redaktion, die die verschiedenen Kommentare und Beiträge analysiert hat, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Zusätzlich wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Stimmung der Anleger auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden kann. Darüber hinaus hat die Redaktion auch 9 eindeutig negative Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Ein wichtiger Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei Changjiang Publishing & Media zeigte sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, da eine normale Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 8,21 CNH weicht um -9,26 Prozent vom aktuellen Kurs (7,45 CNH) ab. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einem Wert von 7,92 CNH unter dem aktuellen Kurs, was eine Abweichung von -5,93 Prozent bedeutet. Daher erhält die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Schlecht"-Rating.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Changjiang Publishing & Media ein Neutral-Titel. Der RSI7 für sieben Tage ergibt einen Wert von 84,62, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage einen Wert von 59,77 ergibt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

