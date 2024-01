Haben die Carebook Technologies-Chefs darauf gepokert?

Die Aktie von Carebook wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Gut" zu, so die Einschätzung der Redaktion.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Carebook-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 0,08 CAD. Der letzte Schlusskurs von 0,08 CAD weicht somit um 0 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Schlusskurs von 0,08 CAD nahe dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Carebook-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ist ein weiterer Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. In den vergangenen Monaten hat die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Carebook eine erhöhte Aktivität im Netz gezeigt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war eher positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) wird deutlich, dass die Carebook-Aktie derzeit mit einem RSI-Wert von 50 als neutral betrachtet wird. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein Wert von 100, was darauf hindeutet, dass der Titel als überkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Schlecht". Insgesamt ergibt sich somit für den RSI die Einstufung "Schlecht".