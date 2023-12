Haben die Capital Power-Chefs damit gerechnet?

Capital Power wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,72 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 31,74 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Versorgungsunternehmen" hat die Aktie von Capital Power in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -15,64 Prozent erzielt, was mehr als 6 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Ebenso ist die durchschnittliche Rendite der "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche mit -9,36 Prozent höher als die von Capital Power um 6,29 Prozent. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den letzten zwei Wochen standen vor allem negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Aktuell bietet die Aktie von Capital Power eine Dividendenrendite von 6,3 %, was einen Mehrertrag von 1,09 Prozentpunkten gegenüber dem Branchendurchschnitt bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut" für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.