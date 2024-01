Haben die CapcomADR-Chefs darauf gepokert?

Die Stimmung unter den Anlegern zu Aktien wird oft durch Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien beeinflusst. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Capcom diskutiert, an sechs Tagen überwogen positive Themen. An fünf Tagen dominierte jedoch negative Kommunikation. In den letzten ein, zwei Tagen waren die Anleger vor allem an negativen Themen interessiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wurde der Aktie von Capcom heute eine "Neutral"-Einschätzung gegeben.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Capcom-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 5203,63 JPY lag. Der letzte Schlusskurs von 4803 JPY weicht somit um -7,7 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so beträgt dieser 4883,36 JPY, was einer Abweichung von -1,65 Prozent entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist erhöht, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, wodurch eine "Schlecht"-Bewertung abgeleitet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weiteres Instrument zur Beurteilung von Aktien. Der 7-Tage-RSI liegt bei 15,94 Punkten, was darauf hindeutet, dass Capcom momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch weder überkaufte noch überverkaufte Signale, wodurch die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird Capcom daher mit "Gut" für den 7-Tage-RSI bewertet.