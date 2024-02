Haben die CV Check-Chefs damit gerechnet?

Die Stimmung unter Anlegern in Bezug auf Kinatico ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders positiv. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen, die ausgewertet wurden, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. In den Diskussionen der vergangenen Tage standen besonders positive Themen im Mittelpunkt, wodurch die Gesamteinschätzung für die Aktie als "Gut" herauskam.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz bei Kinatico festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Es gab weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen.

Beim Fundamentalfaktor beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) aktuell 217,8, was 120 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: IT-Dienstleistungen) von 98 liegt. Aus dieser Sicht gilt die Aktie als überbewertet, weshalb sie in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Kinatico als Neutral-Titel gilt. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Kinatico-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 50 und für den RSI25 von 62,5, was insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.