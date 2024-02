Haben die CRA-Chefs darauf gepokert?

Weitere Suchergebnisse zu "Cra International":

Der Aktienkurs von Cra liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor bei einer Rendite von -7,04 Prozent, was mehr als 251 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche der "Professionellen Dienstleistungen" verzeichnet eine mittlere Rendite von -4,49 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Cra mit 2,55 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Cra beträgt derzeit 1, was eine negative Differenz von -3,68 Prozent zum Branchendurchschnitt in der "Professionellen Dienstleistungen"-Branche bedeutet. Die Dividendenpolitik von Cra erhält daher von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Cra besonders positiv diskutiert, mit vier Tagen im grünen Bereich und keinen negativen Diskussionen. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt einem Tag. Aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, zeigen die Anleger ebenfalls vor allem Interesse an positiven Themen, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Cra als unterbewertet, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV von 22,15 liegt insgesamt 59 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Professionelle Dienstleistungen", der 53,51 beträgt. Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut".