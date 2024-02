Haben die CPS-Chefs damit gerechnet?

Die Aktie von Cps wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 24,43 bewertet, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" (46,15) eine Unterbewertung um 47 Prozent signalisiert. Dies deutet auf eine günstige Bewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" basierend auf der fundamentalen Analyse.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen jedoch ein anderes Bild. In den letzten beiden Wochen überwiegen die negativen Meinungen und Themen rund um die Aktie von Cps. Aufgrund dieser Entwicklung stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Schlecht" ein. Die Anlegerstimmung wird somit als angemessen "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" eingestuft. Auch die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge weisen keine signifikanten Unterschiede auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Cps-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 58, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (44,12) führt zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit nach RSI-Bewertung ebenfalls ein "Neutral"-Rating für Cps.