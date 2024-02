Haben die CPI Aerostructures-Chefs damit gerechnet?

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung der Anleger im letzten Monat verbessert hat. Daher wird dieser Punkt als "Gut" bewertet. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat zugenommen, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt. Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt eher neutral, da in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Fokus standen. In Bezug auf die Fundamentaldaten liegt das KGV von Cpi Aerostructures bei 3,7, was 89 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt und die Aktie somit als unterbewertet erscheinen lässt. Daher erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich.

Der Relative-Stärke-Index zeigt, dass Cpi Aerostructures auf 7-Tage-Basis als überkauft eingestuft wird, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als neutral eingestuft. Insgesamt erhält das Cpi Aerostructures-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.