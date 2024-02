Haben die C3.ai-Chefs damit gerechnet?

Die Analystenbewertung der Aktie von C3ai auf langfristiger Basis wird als "Neutral" eingestuft, basierend auf den Einschätzungen von insgesamt 18 Analysten. Davon wurden 1 als Gut, 4 als Neutral und 1 als Schlecht bewertet. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu C3ai. Die durchschnittliche Erwartung der Analysten für das Kursziel liegt bei 29,4 USD, was einer Erwartung von 8,69 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs 27,05 USD beträgt, was einer "Gut"-Einstufung entspricht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten Wochen eine negative Veränderung festgestellt. Dies zeigt sich in einer abnehmenden Aufmerksamkeit und negativen Auffälligkeiten bei den Diskussionen in den sozialen Medien über das Unternehmen. Daher wird das Kriterium "Sentiment und Buzz" mit "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der C3ai-Aktie am letzten Handelstag bei 27,05 USD lag, was einem Unterschied von -10,22 Prozent im Vergleich zum Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage von 30,13 USD entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Bezogen auf den 50-Tages-Durchschnitt von 27,6 USD liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für C3ai liegt bei 49,05 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI von 48,2 führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Zusammenfassend ergibt sich für die Aktie von C3ai eine durchschnittliche Bewertung von "Gut" auf Basis der Analystenbewertung, "Schlecht" im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz, "Neutral" in der technischen Analyse und ebenfalls "Neutral" im Relative Strength Index.