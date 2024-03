Haben die By-health-Chefs damit gerechnet?

Die chinesische Gesundheitsfirma By-health erhält eine gemischte Bewertung in Bezug auf ihre Dividendenrendite, Sentiment und Anlegerstimmung sowie fundamentale Kriterien. Die Dividendenrendite beträgt aktuell 1,11 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik durch die Analysten. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation erhält By-health eine "Neutral"-Bewertung, da sich die Stimmung in den letzten Wochen kaum verändert hat. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch eine erhöhte Aktivität, was auf gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene mit einem "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung ist ebenfalls gemischt, mit überwiegend positiven Bewertungen in den vergangenen zwei Wochen, aber überwiegend negativen Themen in den letzten Tagen. Die Auswertung der Anleger-Stimmung führt daher zu einer "Neutral"-Einstufung. Die fundamentale Bewertung basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) zeigt, dass By-health mit einem KGV von 16,2 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Insgesamt erhält By-health daher gemischte Bewertungen in Bezug auf Dividenden, Sentiment, Anlegerstimmung und fundamentale Kriterien.