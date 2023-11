Haben die Brown-Forman-Chefs darauf gepokert?

Brown-forman weist am 06.11.2023, 08:19 Uhr einen Kurs von 59.55 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Destillateure & Winzer" geführt.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Brown-forman ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Getränke) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 34,16 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 19 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 42,37 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 10,67 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Brown-forman damit 36,71 Prozent unter dem Durchschnitt (47,38 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Getränke" beträgt 2,4 Prozent. Brown-forman liegt aktuell 8,27 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Hold".

3. Dividende: Bei einer Dividende von 1 % ist Brown-forman im Vergleich zum Branchendurchschnitt Getränke (3,9 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 2,91 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.