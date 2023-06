Haben die Brinker-Chefs damit gerechnet?

Per 08.06.2023, 02:59 Uhr wird für die Aktie Brinker am Heimatmarkt New York der Kurs von 38.82 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Restaurants".

Nach einem bewährten Schema haben wir Brinker auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Brinker-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 34,37 USD mit dem aktuellen Kurs (38,82 USD), ergibt sich eine Abweichung von +12,95 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Dieser beträgt aktuell 38,11 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+1,86 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Brinker ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 8 Analystenbewertungen für die Brinker-Aktie abgegeben. Davon waren 3 Bewertungen "Buy", 5 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die Brinker-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Brinker vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 41,14 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 5,98 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (38,82 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Brinker somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An acht Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Brinker. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.