Haben die Boston Beer-Chefs damit gerechnet?

Die Boston Beer-Aktie wird derzeit mit einem "Neutral"-Rating bewertet, basierend auf einer technischen Analyse und der Einschätzung von Analysten. Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung ergab, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 340,71 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 351,91 USD liegt damit auf ähnlichem Niveau, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (344,06 USD) zeigt eine ähnliche Abweichung zum letzten Schlusskurs und führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Boston Beer-Aktie basierend auf der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Bewertung durch Analysten ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating, basierend auf 5 "Neutral"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 350,75 USD, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Boston Beer, daher bleibt die Bewertung unverändert.

Im Branchenvergleich konnte Boston Beer in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +16,74 Prozent verzeichnen, im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Getränke"-Branche. Im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite jedoch 161,84 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Stimmung rund um die Aktie von Boston Beer wird ebenfalls als "Neutral" bewertet, basierend auf der Aktivität der Beiträge und der Diskussionsintensität im Internet. Die Rate der Stimmungsänderung für Boston Beer zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Boston Beer auf Basis der technischen Analyse, der Analysteneinschätzung, des Branchenvergleichs und des Sentiments eine "Neutral"-Bewertung.