Haben die Bortex Global-Chefs damit gerechnet?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Für die Bortex Global-Aktie wird der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen auf 4,35 geschätzt, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 41, was auf eine neutrale Lage hinweist. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Gut" bewertet.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen blieb unverändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet die Bortex Global im Vergleich zur Branche Elektrische Ausrüstung eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 6,32 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung von "Schlecht" in Bezug auf den Ertrag.

Die technische Analyse zeigt, dass die Bortex Global-Aktie sowohl in Bezug auf den 50- als auch den 200-Tages-Durchschnitt eine negative Abweichung aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Insgesamt ergibt sich also eine Mischung aus unterschiedlichen Einstufungen für die Bortex Global-Aktie, die auf verschiedene Aspekte der technischen Analyse zurückzuführen sind.