Haben die Booking-Chefs damit gerechnet?

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Booking 2,75 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich "Internet & Katalog Einzelhandel". Das macht die Aktie zu einem unrentablen Investment, weshalb die Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung vergibt.

Die Stimmung für Booking hat sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls rückläufig, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Daher erhält Booking auch in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

In der fundamentalen Analyse schneidet Booking jedoch besser ab. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt mit einem Wert von 27,19 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 47,46, was einer Unterbewertung um 43 Prozent entspricht. Daher empfehlen wir die Aktie als "Gut".

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance hat Booking in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +48,55 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" erzielt. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite um 55,2 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält Booking in dieser Kategorie ebenfalls ein "Gut"-Rating.