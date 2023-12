Haben die Bonheur-Chefs damit gerechnet?

Die technische Analyse der Bonheur Asa-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs aktuell bei 235,42 NOK liegt, während der tatsächliche Kurs bei 242 NOK liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +2,8 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 202,73 NOK, was einer Differenz von +19,37 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Gut" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine signifikante Veränderung der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien für Bonheur Asa festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Bonheur Asa-Aktie zeigt, dass der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 22 aufweist, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI bestätigen diese Einschätzung, was zu einer insgesamt positiven RSI-Bewertung für Bonheur Asa führt.

Auch die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien spielt eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Die Analyse zeigt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren und die Diskussionen in den letzten Tagen ebenfalls neutral waren. Aus diesem Grund wird die Aktie in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung hinsichtlich der Stimmung und der technischen Analyse für die Bonheur Asa-Aktie.