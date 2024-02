Haben die Body and Mind-Chefs damit gerechnet?

Die technische Analyse der Body And Mind-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,09 CAD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 0,105 CAD weicht daher um +16,67 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 0,1 CAD, was einem Anstieg um 5 Prozent entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für die Body And Mind-Aktie zeigt sich negativ, da überwiegend negative Meinungen in den sozialen Medien zu finden sind. In den vergangenen Tagen wurde jedoch weder positiv noch negativ über das Unternehmen diskutiert, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Body And Mind liegt bei 54,55 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 beläuft sich auf 48,39, was ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt.

Die langfristige Stimmung und das Buzz rund um die Aktie wurden ebenfalls untersucht. Die Anzahl der Beiträge und Diskussionen im Internet zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Body And Mind weist jedoch auf eine negative Veränderung hin, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.