Haben die Blue Sphere-Chefs damit gerechnet?

In den letzten Wochen konnte bei Blue Sphere eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Dies basiert auf der Auswertung der sozialen Medien, in denen eine Tendenz zu besonders positiven Themen zu beobachten war. Daher wird das Sentiment bei Blue Sphere als "Gut" bewertet. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer Bewertung der Stärke der Diskussion als "Schlecht" führt. Insgesamt erhält Blue Sphere daher eine Bewertung von "Gut" in diesem Bereich.

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength-Index (RSI) für Aktien, der das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf aufzeichnet. Der RSI für Blue Sphere beträgt derzeit 33,33, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch die Ausdehnung des RSI auf 25 Tage ergibt einen Wert von 44, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Einstufung des RSI als "Neutral" für Blue Sphere.

Die Anleger-Stimmung bei Blue Sphere in den sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Die Auswertung der Diskussionen zeigt, dass in den vergangenen Tagen vor allem negative Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Blue Sphere derzeit eine Rendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 6,27% als "Schlecht" eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für Blue Sphere, wobei das Sentiment positiv ist, die Anleger-Stimmung jedoch negativ ausfällt und auch die Dividendenrendite unterdurchschnittlich ist.