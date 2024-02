Haben die Blue Bird-Chefs darauf gepokert?

Die Blue Bird-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 22,76 USD aufgewiesen, während der aktuelle Kurs bei 32,28 USD liegt. Das ergibt eine Abweichung von +41,83 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs mit 27,95 USD über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (+15,49 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat die Blue Bird-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 92,24 Prozent erzielt, was jedoch 152,92 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" beträgt 408,77 Prozent, wobei Blue Bird aktuell 316,52 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Schlecht" im Branchenvergleich Aktienkurs.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Blue Bird liegt bei 47,39, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 31,48 ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Neutral" im Hinblick auf den RSI dar.

Fundamental betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Blue Bird bei 35,91, was über dem Branchendurchschnitt von 33,4 liegt. Die Aktie wird aus fundamentaler Sicht als überbewertet angesehen und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Basis.