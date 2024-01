Haben die BlackGold Natural-Chefs darauf gepokert?

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Stimmung für Blackgold Natural in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zum Energiesektor hat die Aktie von Blackgold Natural im letzten Jahr eine Rendite von -71,43 Prozent erzielt, was 79,54 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 8,11 Prozent, was Blackgold Natural um 79,54 Prozent unter diesem Wert positioniert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung für Aktienkurse kann nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Laut Analysten waren die Kommentare und Befunde zu Blackgold Natural neutral. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen diskutiert, weshalb die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Blackgold Natural liegt aktuell bei 50 Punkten, was auf einen neutralen Zustand hinweist. Auch der RSI25 zeigt keine überkauften oder überverkauften Bedingungen an. Zusammen ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für Blackgold Natural in diesem Bereich.