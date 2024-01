Haben die Bioventix-Chefs damit gerechnet?

Bioventix: Aktienanalyse und Branchenvergleich

Die Aktie von Bioventix weist laut aktuellem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 26,77 einen Wert unter dem Branchendurchschnitt von 257,91 auf. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, weshalb die Aktie auf Grundlage fundamentaler Kriterien eine "Gut"-Bewertung erhält.

Bezüglich des Sentiments und Buzz in der Stimmung rund um die Aktie zeigt sich eine mittlere Aktivität in Beitragsanzahl und Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, wodurch ebenfalls ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

In Bezug auf die Dividende schüttet Bioventix nur leicht höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Biotechnologie, was zu einer "Neutral"-Einstufung der Dividendenpolitik führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse erzielte Bioventix in den letzten 12 Monaten eine Performance von 12,2 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Biotechnologie-Branche im Durchschnitt um -13,6 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +25,8 Prozent im Branchenvergleich für Bioventix. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor zeigt sich eine Überperformance von 26,29 Prozent über dem Durchschnittswert.

Insgesamt erhält Bioventix aufgrund der Unterbewertung, der neutralen Stimmungslage und Dividendenpolitik sowie der herausragenden Performance im Branchenvergleich ein "Gut"-Rating.