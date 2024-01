Haben die Biorem-Chefs damit gerechnet?

Die Bewertung von Biorem in Bezug auf Sentiment und Buzz ergibt ein neutrales Rating. Die Stimmung der Anleger hat sich im vergangenen Monat nicht signifikant verändert, und die Diskussionsintensität blieb ebenfalls unverändert. In Bezug auf die Dividende liegt Biorem mit einer Dividende von 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 2,17 % und wird daher als "Schlecht" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ, was zu einer neutralen Einschätzung führt. In Bezug auf die Fundamentaldaten weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Biorem einen Wert von 20 auf, was 45 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 38. Aufgrund des unterbewerteten KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.