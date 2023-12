Haben die Bioblast Pharma-Chefs darauf gepokert?

Die Enlivex Therapeutics-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen eine Abweichung von -33,19 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt bei 1,6 USD, was einer Abweichung von -0,62 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Enlivex Therapeutics aktuell bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt ("Biotechnologie") von 2,49 % zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Analysten bewerten die Aktie von Enlivex Therapeutics langfristig als "Gut"-Titel. Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie 1 "Gut"-Bewertung, 0 "Neutral"-Bewertungen und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 15 USD, was einer Erwartung von 843,4 Prozent entspricht und daher zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz im Netz weist die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Wert Einstufung führt. In der Gesamtbewertung erhält Enlivex Therapeutics in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".