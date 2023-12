Haben die Bilfinger ADR-Chefs darauf gepokert?

Bilfinger hat in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 32,5 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche einer Outperformance von +34,17 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite von Bilfinger mit 29,6 Prozent über dem Durchschnitt.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Bilfinger derzeit eine Rendite von 3,65 % auf, was nur geringfügig über dem Branchendurchschnitt von 3,46 % liegt. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Neutral" eingestuft.

Das Sentiment im Internet zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf Diskussionen über Bilfinger, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum ebenfalls negativ, was zu einem negativen langfristigen Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse zeigt, dass Bilfinger derzeit weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Auch die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt eine Einstufung von "Neutral", was insgesamt zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" für die RSI führt.