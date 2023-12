Haben die Bigtincan Holdings-Chefs damit gerechnet?

Die Bigtincan-Aktie wird derzeit aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der aktuelle Kurs von 0,14 AUD liegt 64,1 Prozent unter dem GD200 (0,39 AUD), während der GD50 bei 0,23 AUD liegt, was einen Abstand von -39,13 Prozent darstellt.

Das Anleger-Sentiment für Bigtincan war in den letzten zwei Wochen eher neutral. Es gab einige Tage mit positiven Diskussionen, an einem Tag überwog jedoch die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, weshalb die Aktie heute als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für Bigtincan liegt bei 80, was auf eine Überkauft-Situation hindeutet. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 73,58 im überkauften Bereich, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt eine erhöhte Aktivität bezüglich der Diskussionsintensität für Bigtincan. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Bigtincan daher als "Gut"-Wert eingestuft.