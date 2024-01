Haben die Big Pharma Split-Chefs damit gerechnet?

Die Analyse der Sentiments und des Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Insgesamt gab es im letzten Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger. Daher wird dieser Punkt neutral bewertet. Bezüglich der Intensität der Diskussionen der letzten 30 Tage zeigt sich, dass die Anleger weder signifikant mehr noch weniger über das Unternehmen diskutierten als üblich. Dies führt zu einer neutralen Bewertung für die Big Pharma Split-Aktie.

Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Big Pharma Split liegt bei 9,7 CAD und ist damit -3,48 Prozent vom GD200 (10,05 CAD) entfernt. Aus charttechnischer Sicht ergibt sich hierdurch ein neutrales Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, weist einen Kurs von 9,8 CAD auf, was einem Abstand von -1,02 Prozent entspricht. Somit wird der Kurs der Big Pharma Split-Aktie insgesamt als neutral bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Big Pharma Split-Aktie liegt bei 44 und deutet somit weder auf überkaufte noch -verkaufte Titel hin, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage Basis (50) zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Somit ergibt sich auch hier eine neutrale Einstufung.

Anleger-Sentiment: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen war die Aktie von Big Pharma Split Gegenstand von Diskussionen in den sozialen Medien, wobei ausschließlich positive Meinungen geäußert wurden. Trotzdem wurde in den vergangenen Tagen weder stark positiv noch negativ über Big Pharma Split diskutiert. Insgesamt ergibt sich hierdurch eine positive Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.