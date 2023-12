Haben die Bidvest-Chefs damit gerechnet?

Das Industriekonglomerat Bidvest schüttet im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 3,31 % aus, was 0,13 Prozentpunkte höher ist als der branchenübliche Durchschnitt von 3,19 %. Dies führt zu einer neutralen Einstufung aufgrund des nur leicht höheren möglichen Mehrgewinns.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bidvest bei 13,69 liegt, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 31,08. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, weshalb der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung zu Bidvest war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, basierend auf Auswertungen von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt dies eine neutrale Einstufung der Anleger-Stimmung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Bidvest bei 12,66 EUR liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 11,9 EUR erreicht hat. Dies führt zu einer negativen Bewertung aufgrund der Distanz zum GD200 von -6 Prozent und zum GD50 von -5,56 Prozent. Somit erhält die Aktie insgesamt die Gesamtnote "Schlecht".