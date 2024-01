Haben die Bestsun Energy-Chefs darauf gepokert?

Die technische Analyse der Bestsun Energy-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 4,38 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 3,97 CNH weicht somit um -9,36 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (4,14 CNH), liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,11 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Bestsun Energy-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Bestsun Energy-Aktie beträgt aktuell 61, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt mit 62,86 im neutralen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Die Diskussion war an acht Tagen von positiven Themen geprägt, an einem Tag überwog die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen, was zu einer Bewertung der Aktie mit "Gut" führt.

Statistische Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Änderung der Stimmung, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut"-Wert führt.