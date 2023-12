Haben die Best Mart 360 Holdings-Chefs darauf gepokert?

Die Aktie von Best Mart bietet aktuell eine Dividendenrendite von 10,33 %, was 4,79 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt im Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln. Dies bedeutet, dass die Dividendenausschüttung des Unternehmens höher ausfällt und die Bewertung der Ausschüttungspolitik als "Gut" einzustufen ist.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Best Mart bei 1,99 HKD liegt. Da der Aktienkurs bei 1,77 HKD liegt und somit einen Abstand von -11,06 Prozent aufweist, wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 1,81 HKD, was einer Differenz von -2,21 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt wird die Best Mart-Aktie auf Basis dieser beiden Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Die fundamentale Analyse ergibt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie bei 8,18 liegt und somit 82 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 45 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Best Mart-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 45) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 53,97) führen zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating für die Best Mart-Aktie.