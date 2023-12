Haben die Berentzen--Chefs darauf gepokert?

Weitere Suchergebnisse zu "Toro":

Die Aktie von Berentzen- wurde in den letzten Monaten auf verschiedene Weisen analysiert, um ein umfassendes Bild des Unternehmens zu erhalten. Unter Berücksichtigung des Sentiments und des Buzz im Netz ergibt sich eine neutrale Einschätzung. Die Diskussionsintensität zeigt eine durchschnittliche Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweist.

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Berentzen--Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser Wert liegt aktuell bei 6,14 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 5,65 EUR liegt, was einer Differenz von -7,98 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie demnach als "Schlecht" bewertet. Bei einer kürzeren Analysebasis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein anderes Rating, wodurch die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Im Branchenvergleich erzielte Berentzen- eine Outperformance von +10,03 Prozent im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Getränke"-Branche und eine Überperformance von 9,66 Prozent im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet, was zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.