Haben die Beijing Jingcheng Machinery Electric-Chefs damit gerechnet?

Die technische Analyse der Beijing Jingcheng Machinery Electric zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 3,07 HKD verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 2,68 HKD liegt. Dies ergibt eine negative Differenz von -12,7 Prozent und führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 2,71 HKD, was einer Differenz von -1,11 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Beijing Jingcheng Machinery Electric liegt bei 40, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, beträgt 59,17 und bestätigt somit die Einschätzung als "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Beijing Jingcheng Machinery Electric mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 6,32 Prozent, was zu einer negativen Einschätzung für ihre Dividendenpolitik führt.

Im Vergleich zur Performance ähnlicher Aktien in der "Maschinen"-Branche hat Beijing Jingcheng Machinery Electric in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -9,32 Prozent gezeigt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite mit -14,89 Prozent unter dem Durchschnitt von -4,94 Prozent, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.