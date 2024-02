Haben die Beauty Health Co-Chefs damit gerechnet?

Die Stimmung unter den Anlegern: Die Grundlage für das Anleger-Sentiment bildet die Diskussion und Interaktion der Marktteilnehmer in den sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Beauty Health eher neutral diskutiert, ohne wesentliche Richtungsausschläge in der Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Demzufolge bekommt Beauty Health insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Bewertung durch Analysten: Im vergangenen Jahr erhielt Beauty Health insgesamt 4 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Unternehmens als "Gut" eingestuft wird. Diese setzt sich aus 4 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Beauty Health vor. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 22,67 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 624,17 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Somit erhält Beauty Health insgesamt eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Relative Strength Index (RSI): Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Beauty Health beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 31,94 Punkte, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 43,42 und zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Somit erhält Beauty Health insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für den RSI.

Sentiment und Buzz: In den letzten Wochen konnte eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven bei Beauty Health festgestellt werden. Dies basiert auf der Tendenz der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zu besonders positiven Themen. Bezüglich der Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, weshalb Beauty Health in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung erhält. Zusammengefasst bekommt das Unternehmen daher insgesamt eine "Gut"-Bewertung für diese Stufe unserer Analyse.