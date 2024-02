Haben die Bavarian Nordic-Chefs darauf gepokert?

Weitere Suchergebnisse zu "Bavarian Nordic":

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an einem Tag und über den analysierten Zeitraum insgesamt eine positive Tendenz. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen äußerten sich die Anleger verstärkt positiv über das Unternehmen Bavarian Nordic A-. Als Folge davon bewertet die Redaktion die Aktie mit "Gut". Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Hinsichtlich des Sentiments und des allgemeinen Interesses gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Bavarian Nordic A-. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert. Insgesamt erhält Bavarian Nordic A- daher ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der aktuelle RSI-Wert von 65,87 zeigt, dass die Bavarian Nordic A- weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Betrachtet man die relative Bewegung über 25 Tage (RSI25), ergibt sich ein Wert von 73, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Daher wird die Einstufung auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für den RSI.

In Bezug auf die Dividende schüttet Bavarian Nordic A- im Vergleich zur Branchendurchschnitt der Biotechnologie eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 1,68 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist.