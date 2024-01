Haben die Baosheng Science and Innovation-Chefs darauf gepokert?

Die Baosheng Science And Innovation-Aktie wird anhand verschiedener Kriterien bewertet. Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt einen aktuellen Wert von 4,94 CNH, wobei der letzte Schlusskurs mit 4,62 CNH deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (4,93 CNH) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer ähnlichen Bewertung führt.

Die Anlegerstimmung in sozialen Netzwerken war größtenteils positiv, wobei die Aktie mit einem "Gut" bewertet wird. Statistische Auswertungen zeigen jedoch in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Baosheng Science And Innovation liegt bei 64,52, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 61 und führt zu einer ähnlichen Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine erhöhte Aktivität und eine positive Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung der Aktie führt.